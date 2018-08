Napoli, può slittare l'esordio di Ospina: col Milan Karnezis favorito

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

C'è un solo ballottaggio in vista del Milan. Secondo Sky Sport la formazione del Napoli è presto fatta perché Carlo Ancelotti non sembra intenzionato a discostarsi molto dalla squadra che ha battuto la Lazio. L'unico dubbio è tra i pali, dove Orestis Karnezis sarebbe in vantaggio nella corsa con David Ospina, il cui esordio in azzurro sarebbe dunque rimandato.