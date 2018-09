Napoli, questa sera circa 20mila spettatori al San Paolo

Non ci saranno tantissimi tifosi questa sera allo stadio San Paolo, dove il Napoli ospiterà il Parma. Si prevede un’affluenza non superiore ai 20mila spettatori per il turno infrasettimanale contro i ducali. A riferirlo è l'edizione odierna di Tuttosport, che spiega però come il Napoli speri di arrivare almeno a quota 30mila, puntando evidentemente sull'afflusso dell'ultima ora.