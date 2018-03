Napoli, ripetizioni di tattica dopo l'ultimo ko. A San Siro in 10 mila

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Doppia seduta di allenamento per il Napoli, in vista della trasferta a Milano contro l’Inter. Dopo la sconfitta con la Roma, Sarri manda a ripetizione di tattica i suoi: alla fine della prima fase, ha lasciato in campo solo i difensori, nel pomeriggio hanno concluso centrocampisti e attaccanti. A Milano lo stadio sarà pieno; saranno almeno in 10mila i sostenitori del Napoli. Hamsik rientrerà a tempo pieno, difficile prevedere se ci sarà spazio per Milik a gara in corsa.Lo riporta il Corriere della Sera.