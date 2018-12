© foto di Insidefoto/Image Sport

Dopo il successo sul Bologna il Napoli riposerà per la sosta invernale. Gli azzurri riprenderanno la preparazione il 7 gennaio a Castelvolturno. Il Napoli ritornerà in campo il 13 gennaio per l'ottavo di Coppa Italia contro il Sassuolo al San Paolo. La Serie A, invece, ricomincerà domenica 20 gennaio.con Napoli-Lazio, posticipo della 20esima giornata (ore 20.30).