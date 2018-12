© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Allenamento pomeridiano per il Napoli a Castel Volturno. Gli azzurri preparano il match contro il Frosinone al San Paolo per l'anticipo della 15esima giornata di Serie A in programma sabato alle ore 15. La squadra ha iniziato la seduta con attivazione a secco. Di seguito la rosa si è divisa in due gruppi che hanno svolto possesso palla e lavoro tecnico in maniera alternata. Successivamente partitina a porte piccole. Poi coloro che hanno giocato dall'inizio a Bergamo sono rientrati, gli altri uomini della rosa sono stati impegnati in una partitina 5 contro 5.