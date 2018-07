Napoli, salta il triangolare di sabato: sarà sfida al Gozzano

Non ci sarà il triangolare contro Pisa e Gozzano per il Napoli, che sabato 14 luglio scenderà comunque in campo per la prima volta con Carlo Ancelotti in panchina. Il club azzurro fa sapere che il Pisa non parteciperà alle sfide allo stadio di Dimaro, dunque il Napoli giocherà soltanto contro il Gozzano. Questo il calendario delle amichevoli:

- sabato 14 luglio: Napoli-Gozzano, ore 17.30 (campo Carciato)

- domenica 22 Luglio: Napoli-Carpi, ore 21 (Stadio Briamasco, Trento)

- domenica 29 luglio: Napoli-Chievo, ore 21 (Stadio Briamasco, Trento)