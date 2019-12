© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sarà Arkadiusz Milik il centravanti titolare del Napoli di Gennaro Gattuso, ma per la sfida con il Parma è aperto il ballottaggio con Fernando Llorente. Questo perché domani saranno valutate le condizioni dell'attaccante polacco, rientrato recentemente da un guaio muscolare, che al rientro col Genk ha dato buone risposte, ma deve continuare a farlo anche in allenamento, soprattutto dal punto di vista fisico. Probabile titolare l'ex Ajax, visto che per caratteristiche è il preferito del tecnico calabrese, ma si deciderà domani. A riportarlo è Sky Sport.