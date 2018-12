© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Napoli si prepara per la notte che vale tutto: dentro o fuori la Champions. Gli azzurri saranno in campo alle 21.00 ad Anfield contro il Liverpool, mentre il Corriere del Mezzogiorno in edicola questa mattina scrive che saranno tremila i tifosi partenopei presenti nella città inglese. Gli altri, invece, davanti la televisione per sostenere la formazione di Carlo Ancelotti.