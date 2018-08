Napoli scopre Milik: il polacco cambia il gioco di Ancelotti

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola celebra Arkadiusz Milik. Che ha avuto la fiducia di Carlo Ancelotti, ricambiata con gol e sponde. Due anni fa all'esordio in casa, doppietta al Milan. Il gioco degli azzurri sta cambiando anche grazie a lui in un tridente con Insigne e Callejon.