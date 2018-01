Napoli, seduta intera col gruppo per Ghoulam

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Doppia seduta di allenamento per il Napoli a Castel Volturno. Gli azzurri preparano il match contro il Bologna al San Paolo di domenica alle ore 15,00 per la 22esima giornata di Serie A. Al mattino la squadra ha svolto in avvio attivazione e di seguito lavoro su circuito di forza. Successivamente il gruppo di difensori è rimasto in campo per una seduta tecnico tattica specifica. Nel pomeriggio la squadra ha iniziato la seduta con attivazione tattica. Di seguito allenamento tecnico tattico e partitina con le sponde. Successivamente è rimasto in campo solamente il gruppo di centrocampisti e difensori che è stato impegnato in lavoro di sviluppo della fase tecnica. Ghoulam ha svolto seduta intera con il gruppo. Milik ha fatto parte iniziale col gruppo e poi ha proseguito con la sua tabella di lavoro personalizzato. Domani allenamento pomeridiano.