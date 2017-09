Napoli, seduta mattutina sotto la pioggia. Martedì la ripresa

Fonte: Sscnapoli.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Seduta mattutina, sotto la pioggia, per il Napoli al Centro Tecnico di Castelvolturno. Gli azzurri si allenano nella settimana di sosta per gli impegni delle Nazionali. Il campionato riprenderà il 10 settembre con Bologna-Napoli al Dall'Ara. La squadra ha svolto attivazione in avvio e successivamente lavoro di resistenza alla velocità. Chiusura con partitina 8 contro 8. La ripresa degli allenamenti è fissata per martedì pomeriggio.