Napoli, seduta pomeridiana: per Koulibaly lavoro in palestra

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Seduta pomeridiana per il Napoli a Castelvolturno. Gli azzurri preparano il match a Udine per nona giornata di Serie A in programma sabato 20 ottore (ore 20.30). La squadra in avvio ha svolto attivazione a secco. Di seguito allenamento tattico con svolgimento di gioco attacco contro difesa.

Successivamente partitina a campo ridotto. Koulibaly ha fatto lavoro differenziato in palestra.