Napoli, seduta rigenerante per Hamsik e Mertens

Seduta pomeridiana oggi per il Napoli a Castelvolturno. Gli azzurri preparano il match contro il Bologna al Dall'Ara, posticipo della terza giornata di Serie A di domenica alle ore 20,45. La squadra ha svolto lavoro di potenza aerobica, in avvio, e successivamente allenamento tecnico con l'ausilio di sagome e paletti. Chiusura con partitina otto contro otto a campo ridotto. Come da programma sono rientrati i primi nazionali: Hamsik e Mertens che hanno svolto seduta rigenerante. Mertens al rientro dopo aver segnato contro Gibilterra nella settimana che ha promosso il Belgio aritmeticamente alla fase finale dei Mondiali 2018.