Napoli, seduta tecnico-tattica. Domani partenza per Bologna

© foto di Insidefoto/Image Sport

Allenamento pomeridiano oggi per il Napoli a Castelvolturno. Come riporta il sito ufficiale degli azzurri, la squadra ha iniziato la seduta con attivazione senza pallone con l'ausilio di paletti e ostacoli bassi. Di seguito partitina a campo ridotto e lavoro tecnico tattico. Chiusura con esercitazioni al tiro. Domani allenamento di pomeriggio e partenza per Bologna, dove gli uomini di Sarri affronteranno i felsinei domenica sera alle 20:45.