Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, ha rilasciato un'intervista al Corriere del Mezzogiorno in vista della sfida di questa sera tra il Liverpool e i partenopei: "La partita? La seguirò in tv da casa, con moglie e figli. Il Napoli ha grande personalità, sono molto fiducioso per il passaggio del turno in Champions. Milik o Mertens? Faccio il sindaco, non l’allenatore. L’importante è giocare bene e provare a vincere. E ringrazio Ancelotti per le belle parole che ha avuto per Napoli", ha detto.