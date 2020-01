© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Allenamento mattutino in vista della gara contro la Juventus per il Napoli di Gennaro Gattuso. Tattica e partitella a campo ridotto per i partenopei, mentre Maksimovic, Ghoulam e Koulibaly hanno sostenuto le consuete terapie e lavoro differenziato sul campo. Stesso menu, ma lontano dal rettangolo verde per Allan e Younes. Solo palestra per Mertens.