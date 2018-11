Fonte: ll Mattino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In arrivo 2.500 tifosi serbi a Napoli in vista della sfida di Champions League di questa sera. Fra questi, però, non ci sarà Ivan Bogdanov meglio noto come "Ivan il Terribile", noto alle cronache italiane per aver causato i disordini il 12 ottobre 2010 che impedirono lo svolgimento di Italia-Serbia. In quella circostanza Bogdanov fu condannato a tre anni e mezzo di reclusione. È la polizia di Belgrado a far sapere di averlo bloccato.