Napoli, striscione al S.Paolo: "18-19: a parametro zero arbitri affare vero"

Nuove proteste dei tifosi del Napoli. "Stagione 2018-19: a parametro zero sono gli arbitri l'affare vero", è questo il messaggio di un lungo striscione appeso infatti dai sostenitori azzurri fuori dal San Paolo poco prima della gara col Torino (fischio d'inizio alle ore 15) insieme a un altro striscione in cui vengono riprodotti i volti degli arbitri stessi. Il riferimento, ovviamente, è alle tanto discusse decisioni arbitrali che hanno contraddistinto Inter-Juventus e non solo.