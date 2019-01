Napoli, tifosi azzurri al Meazza. Salvini dà il via libera

Si prepara per i tifosi del Napoli la trasferta in casa del Milan. Una gara per la quale ieri è arrivato il via libera da parte del Ministro dell'interno Matteo Salvini. Su questo tema Il Mattino quest'oggi titola: "Tifosi azzurri al Meazza. Salvini dà il via libera". Spazio anche alle parole del ministro: "Mi appello al buonsenso, se ci saranno problemi agirò di conseguenza".