Napoli, Verdi e Mertens sono tornati ad allenarsi in gruppo

Allenamento mattutino per il Napoli allenamenti a Castelvolturno. Gli azzurri preparano il match contro il Genoa a Marassi per la dodicesima giornata di Serie A. La squadra ha iniziato la sessione con attivazione a secco con l'ausilio di ostacoli bassi. Di seguito torello con la rosa distribuita su due metà di campo. Successivamente la squadra si è divisa in due gruppi che hanno svolto in maniera alternata esercitazioni tecniche e lavoro tattico. Chiusura con partitina con le porte piccole. Verdi e Mertens hanno svolto lavoro completo con il gruppo. A riportarlo è sscnapoli.it.