Napoli, Verdi KO: distorsione alla caviglia sinistra. Si ferma anche Younes

Il Cagliari lavora ad un colpo di mercato in vista di gennaio. Secondo quanto appreso dal nostro direttore Michele Criscitiello, ci sono stati dei contatti tra il Presidente Giulini e Citadin Martins Eder dello Jiangsu Suning. Approcci tra le parti, un’idea che può diventare qualcosa...

TMW - Cagliari, contatto per Eder

Parma, personalizzato per Di Gaudio e Gobbi. Terapie per Dimarco

Chievo, primo allenamento in vista del Napoli: domani doppia seduta

Italia under 17, i convocati per il Torneo dei Gironi

Milan, Calabria in gruppo. Personalizzato per Calhanoglu

Italia, porta imbattuta per 3 match di fila. Ultima volta a marzo con Ventura

Lazio, differenziato per Caicedo. Doppietta di Milinkovic in partitella

Sampdoria, nel pomeriggio la ripresa con i nazionali. Praet è ok

Zanetti: "Sognavo di diventare come chi ha fatto la storia dell'Inter"

Adailton su Bologna-Fiorentina: "Simeone non è un bomber. Stimo Pioli"

Milan, Gattuso dovrebbe recuperare Calabria e Calhanoglu per la Lazio

Napoli, Mertens a due gol dai 100 in azzurro: Ciro sulla scia di Hamsik

Kean debutta in nazionale, Balotelli felice: "Fiero di te"

Roma, Schick va in gol e può partire titolare con l'Udinese

Inter, Beppe Marotta arriva in Lega assieme ad Antonello

Onofri: "Derby, Genoa favorito. Problemi difensivi per la Samp"

Roma, Kolarov, De Rossi, Manolas, Pastore e Perotti out per l'Udinese

Brutte notizie per il Napoli: si ferma Simone Verdi . Il club azzurro ha fatto sapere che nel corso dell'allenamento mattutino l'ex Bologna ha subito una distorsione alla caviglia sinistra la cui entità sarà valutata nelle prossime 48 ore. Si ferma anche Amin Younes : nel caso del tedesco lievissima distorsione di primo grado alla caviglia destra.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy