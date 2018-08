Nappi: "Fiorentina, la contestazione al club può infastidire la squadra"

Fonte: FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Marco Nappi, ex viola ed ex Udinese, ha parlato a Lady Radio della partita di domenica contro i friulani: “Fiorentina contro il Chievo? Ho visto la continuazione del progetto viola, io ho sempre detto dall’anno scorso che l’idea di puntare sui giovani avrebbe dato frutti, frutti che stanno arrivando. I presupposti ci sono tutti per far bene, e credo che i tifosi si toglieranno delle soddisfazioni: l’unica cosa negativa è stata la contestazione della Fiesole, anche se ovviamente ognuno è libero di esprimere la propria opinione. Contestazione società? Ai giocatori in campo può dare fastidio, io l’ho provata in passato da calciatore: l’importante è che alla fine non crei difficoltà alla squadra. Sicuramente un clima del genere può destabilizzare, anche se un giocatore pensa più che altro alla partita in sé. Udinese? La gara contro il Chievo deve andare già nel dimenticatoio, i bianconeri hanno cambiato tanto e qualcosa già dopo due giornate hanno dimostrato: secondo me ci saranno molte insidie per la Fiorentina contro i friulani. Volti nuovi in viola? Mi piacerebbe vedere il tridente titolare d’attacco Pjaca-Chiesa-Simeone: sicuramente mi stuzzica”.