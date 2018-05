Nations League: esordio dell’Italia il 7 settembre con la Polonia a Bologna

Fonte: www.figc.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sarà lo stadio ‘Renato Dall’Ara’ di Bologna ad ospitare l’esordio della Nazionale nella UEFA Nations League il prossimo 7 settembre, quando gli Azzurri scenderanno in campo contro la Polonia (ore 20.45).

“Torniamo con piacere a giocare a Bologna – dichiara il Commissario straordinario della FIGC Roberto Fabbricini – una città che rappresenta un patrimonio del nostro calcio e che non a caso è stata scelta anche per ospitare la gara inaugurale e le partite degli Azzurrini nel prossimo Campionato Europeo Under 21. Colgo l’occasione per ringraziare l’amministrazione comunale e la società rossoblù, che attraverso l’opera di restyling dello stadio ‘Dall’Ara’ permetteranno a Bologna di tornare ad essere uno dei palcoscenici per le squadre Nazionali”.

“Bologna è grata alla Federcalcio - commenta il Sindaco Virginio Merola - per la bella opportunità di ospitare la gara d'esordio della nostra Nazionale nella Nations League, la nuova competizione UEFA. Lo stadio Dall'Ara ha sempre accolto con calore ed entusiasmo gli Azzurri e siamo orgogliosi che Bologna sia tra le città in cui l'anno prossimo si disputeranno le partite del campionato europeo Under 21. Lo sport appartiene alle grandi tradizioni bolognesi, nel calcio, ma non solo. L'impegno di questa amministrazione è intenso e costante, lo dimostrano il Piano strategico per lo Sport da poco varato e la fertile collaborazione con il Bologna calcio, che dovrà sfociare nel restyling del Dall'Ara. Un progetto che - come sottolinea il Commissario straordinario Roberto Fabbricini - contribuirà a garantire a Bologna il meritato ruolo tra i grandi palcoscenici della Nazionale”.

“A tre anni di distanza dall’ultima occasione, siamo contenti di ospitare ancora una volta gli Azzurri – aggiunge il Presidente del Bologna Joey Saputo - nella nostra casa, peraltro nella gara inaugurale della nuovissima UEFA Nations League, per la sfida alla Polonia. Il Bologna Fc 1909 e i suoi tifosi sapranno accogliere con il consueto affetto la Nazionale, che nella nostra città vanta un bilancio positivo: sono sicuro che il Dall’Ara sarà una bella cornice per una serata internazionale di grande fascino”.