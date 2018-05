Nedved torna in campo: il 2 giugno, con la maglia dello Skalna

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pavel Nedved torna in campo. Non con la maglia della Juventus, ma con quella dello Skalná, il club nelle cui giovanili l'attuale vicepresidente della Juventus è cresciuto e per il quale è tesserato suo figlio (anche lui Pavel). Una notizia già circolata qualche tempo fa, ma che ora ha una data di riferimento: il 2 giugno, quando Nedved scenderà in campo, assieme a suo figlio, per festeggiare i 100 anni della società ceca.