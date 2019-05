L'ex terzino di Genoa e Roma Sebino Nela è intervenuto su MC Sport, nel corso della trasmissione Maracanà. Queste le sue parole sulla corsa Champions: "Inter e Atalanta sono le squadre accreditate. Bisogna capire se la Juventus si vorrà vendicare dell'eliminazione in Coppa Italia, quindi dando l'anima contro i bergamaschi. Il Milan? Ha partite partite sulla carta non difficilissime, potrebbe vincere tutte e quattro le partite rimaste. L'Inter ha partite complicate, può succedere di tutto in questa corsa Champions".