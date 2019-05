L'ex terzino Sebino Nela è intervenuto su MC Sport, nel corso della trasmissione Maracanà. Queste le sue parole sulla terzultima giornata di campionato: "Corsa alla Champions League molto accesa, Atalanta e Milan si giocheranno l'ultimo posto per la coppa europea. L'Inter mi sembra tranquilla, basta che vinca due delle tre partite. La Roma credo resterà fuori dalla Champions League. Juventus? Allegri ha fatto un buonissimo lavoro vincendo tanto in Italia. La Champions è un'altra cosa. Secondo me è un po' presto per parlare di giro di panchine, prima devono finire i campionati".