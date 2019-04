Nela: "Milan, limiti nei giocatori. Non è colpa solo di Gattuso"

L'ex terzino Sebino Nela è intervenuto su MC Sport, nel corso della trasmissione Maracanà. Queste le sue dichiarazioni sul Milan, sconfitto in Coppa Italia dalla Lazio: "Il Milan è in grande difficoltà, sia dal punto di vista del gioco sia della mentalità. Io credo che la dirigenza stia pensando a un cambio allenatore per il prossimo anno. Suso è un dei giocatori più importanti del Milan, e in questa stagione ha fatto male. Se lo spagnolo avesse fatto di più, la squadra rossonera sarebbe in una diversa posizione. Ci sono dei limiti nei giocatori, non è solo colpa di Gattuso. In caso di quarto posto il Milan dovrebbe tenere il tecnico che ha fatto cose importanti per questa squadra".

Su Gasperini.

"Era stato in quell'Inter che aveva una società di matti. È stato in nerazzurro per 30 giorni: è l'allenatore migliore del nostro campionato. Il futuro? Secondo me non è vero che non sarebbe adatto a una grande squadra".