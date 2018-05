Nesta: "Gattuso ha ridato stabilità al Milan. Lazio? Grande Inzaghi"

Alessandro Nesta, tecnico del Perugia, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di SkySport sul Milan di Gattuso e sulla Lazio di Simone Inzaghi: "Sono contento per Gattuso che ha fatto benissimo su un panchina così importante. Finalmente ha dato stabilità al Milan. Dare continuità con un tecnico è la cosa più importante. Il Milan cinese? Lo scorso anno ha fatto un mercato importantissimo, vediamo cosa accadrà. I tanti ex Milan oggi allenatore? Eravamo un gruppo competitivo e non riesci a smettere di esserlo. La Lazio? Ha fatto una grande stagione e un gran mercato, poi con Inzaghi ha trovato il tecnico giusto. Chi sceglierei se Milan e Lazio mi chiamassero in contemporanea? Domanda brutta... (ride, ndr) io faccio il mio percorso e poi vediamo che succede".