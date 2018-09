Nesta: "Non volevo lasciare la Lazio. Perugia? Qui a volte piove tanto"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il miglior ricordo con la Lazio di Alessandro Nesta? "Sicuramente lo scudetto vinto, era un sogno che avevo fin da bambino". L'ex capitano biancoceleste, oggi allenatore del Perugia, ne ha parlato a DAZN: "Sono cresciuto nella Lazio: da quando avevo 8 anni, tutto il settore giovanile, sono arrivato in prima squadra, diventando capitano molto giovane. Per me è stato un traguardo molto importante, quindi dico lo scudetto. Il ricordo di Perugia? Qui ogni tanto piove molto forte".

Sull'addio alla Lazio.

“Io all’epoca non volevo andare via, l’anno prima avevo rifiutato squadre importanti, però avevo capito che dovevo andare via: la società aveva debiti, la squadra non prendeva lo stipendio da 6/7 mesi, poi possono dire che sono traditore però le cose sono andate così. La Lazio di oggi è una realtà importante, è una società sana soprattutto e ben organizzata: il presidente Lotito ha fatto un buon lavoro anche se ogni tanto viene contestato, però alla fine ha creato una squadra competitiva e ogni anno riesce a vendere qualche giocatore importante”.