© foto di Federico De Luca

L'ex difensore del Manchester United Gary Neville ha parlato ai microfoni del Times di Paul Pogba: “Da opinionista direi che è un giocatore di talento, ma gli manca leadership e continuità. Da tifoso, invece, penso che nessuno è più grande club, Se vuole andare a giocare, lo United starà bene anche senza di lui. Se fossi il proprietario, invece, farei proprio quello che sta facendo la società, ovvero dire che non è in vendita. È giusto che il club protegga i propri beni, anche se magari in privato staranno pensando a un modo per recuperare i 90 milioni spesi per lui. Se fossi ancora giocatore dello United, a Pogba direi che anche se vuole giocare da un’altra parte deve essere professionale, non può passare per un mercenario. Sono quattro modi diversi per vedere la situazione”.