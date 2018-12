Nicola continua a plasmare la sua Udinese: oggi seduta pomeridiana

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Clima rigido questo pomeriggio sui campi del Bruseschi, con temperature prossime allo zero, e i bianconeri impegnati agli ordini di Davide Nicola per preparare la sfida di sabato prossimo. Classica attivazione in palestra con a seguire un riscaldamento tecnico incentrato principalmente su esercizi di possesso palla. La parte centrale del lavoro, però, è stata dedicata a numerose partite a pressione, prolungate per più di un'ora. Appuntamento a domattina, ore 10:30, per una nuova sessione di allenamento. Lo riporta il sito ufficiale dell'Udinese.