Niente più Francia per Kondogbia: l'ex Inter sceglie la Rep.Centrafricana

Niente più Francia per Geoffrey Kondogbia: l'ex centrocampista dell'Inter, oggi al Valencia, ha infatti accettato la convocazione della Repubblica Centro-Africana e debutterà contro la Costa d'Avorio nella gara valida per le qualificazioni alla Coppa d'Africa. Nato a Nemours, nell'Île-de-France, Kondogbia ha vestito per 5 volte la maglia della Francia, ma tutte in amichevole.