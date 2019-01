Queste le dichiarazioni di Wiliam Viali, tecnico del Novara, ai microfoni di Rai Due prima della sfida contro la Lazio. "Vista la formazione che ha messo in campo Inzaghi sono molto carichi per il passaggio del turno, è un ottavo di finale ed è importante. Coppa Italia? E' una vetrina importante, è una partita proibitiva e possiamo sfruttare le piccole possibilità che ci lascerà la Lazio. Siamo qui per provarci".