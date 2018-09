Nuno Gomes esalta André Silva: "Al Milan non ha avuto fiducia, è forte"

© foto di Federico De Luca

Sulle pagine di Tuttosport l’ex attaccante della Fiorentina Nuno Gomes ha parlato del suo connazionale André Silva, autore di un ottimo avvio con la maglia del Siviglia (tre gol in sei partite) dopo il flop al Milan: "È arrivato anche in un periodo difficile per il club. Quando un giovane straniero, che non conosce la realtà, è visto come il salvatore della patria, le cose di solito non funzionano. Ha passato un periodo difficile, gli è anche mancata la fiducia della piazza, ma vi dico che è un giocatore forte. Non è un tipico 9 alla Inzaghi, ma è un attaccante che si muove tanto, cerca gioco e sa gestire la palla, spesso fa lui l’assist. Non è quello che finalizza e basta".