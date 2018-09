Nuno Gomes su J.Mario: "In Italia non lo avete capito, è un fuoriclasse"

© foto di Federico De Luca

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Nuno Gomes, ex attaccante che ha vestito la maglia della Fiorentina dal 2000 al 2002, prende le difese di Joao Mario, compatriota che in Serie A sta facendo fatica a imporsi: "In Italia non lo avete capito. I tifosi l’hanno caricato di troppe pressioni e l’Inter attraversava anni difficili, ma resta un fuoriclasse. Ha una classe superiore agli altri e piedi meravigliosi. Ha solo bisogno di giocare e sentire la fiducia dell’ambiente per rendere al meglio".