Nuova Champions, la proposta di Parigi: 36 squadre con gironi da 6

Trentasei squadre e sei gironi da sei. È questa la proposta della Ligue 1 per la nuova Champions. Dopo la bocciatura dei cinque grandi campionati, secondo Tuttosport, la UEFA aspetta le proposte delle singole leghe per la riforma del calcio europeo. Con questo progetto avanzato da Parigi, in particolare, si porrebbe rimedio al nodo dei posti limitati per l'accesso dai campionati e si conterrebbero i turni da giocare a 10 (più dei 6 attuali, ma meno dei 14 che la Super Champions con gironi da 8 comporterebbe).