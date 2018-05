Obinna: "All'Inter devo tutto, spero nella Champions"

© foto di Federico De Luca

"All’Inter devo tutto perché nel 2008 mi ha portato in Italia. Spero che ce la facciano, in fondo le gare migliori le hanno fatte in trasferta. Certo che stavolta vanno in casa della Lazio di Inzaghi che per me è la rivelazione del campionato con l’Atalanta di Gasperini". Lo dice Victor Obinna, intervistato da La Gazzetta dello Sport. "Icardi si merita un posto al Mondiale? Di più non poteva fare, ma sappiamo bene che alla fine andranno i soliti Messi, Aguero e Higuain. Vista la rosa degli argentini, Mauro doveva nascere portiere... O in un’altra epoca. L’Argentina, che capita sempre nel girone della mia Nigeria, è tra le favorite a Russia 2018. Anche perché per Messi potrebbe essere l’ultima occasione".