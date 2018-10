Oddo: "Brava la Fiorentina su Biraghi, ha scommesso su Cristiano"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'ex allenatore tra le altre di Pescara e Udinese Massimo Oddo ha parlato a Radio24 di Cristiano Biraghi, che ha avuto modo di allenare nella sua esperienza in Abruzzo. Ecco le sue parole sul terzino viola: "Cristiano è un giocatore più esperto di Calabria, anche se sono giocatori simili: sono concreti davanti ma con dei piccoli limiti in difesa. Con il tempo Biraghi potrà migliorare ma sicuramente è stata brava la Fiorentina a scommettere su questo ragazzo. Cristiano ha la fortuna di giocare in un ruolo in cui in Italia ci sono pochi concorrenti, per cui ha meno pressioni di altri. Le qualità e le prospettive sicuramente ci sono tutti".