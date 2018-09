Oddo: "Le squadre B sono fondamentali, abituano al calcio dei grandi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Massimo Oddo, ex tecnico di Serie A, parla così delle problematiche del calcio italiano, che fa terribilmente fatica a far emergere nuovi talenti: "I ragazzi restano troppo a lungo in Primavera, dove si gioca un calcio diverso. Le squadre B sono fondamentali per perché abituano i giovani a giocare con gli adulti. Quando giocavo nel Bayern eravamo in 22 in prima squadra e poi c'erano 5 aggregati che nel weekend scendevano con la seconda squadra che faceva il campionato di Serie C. Sa chi erano? Alaba, Muller, Kroos, Badstuber e Contento. Mica male, grazie a quell'esperienza in seconda squadra, due anni dopo erano prontissimi", le sue parole alla Gazzetta dello Sport.