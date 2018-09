Oddo: "Vedo il Milan molto bene. Serviva un bomber come Higuain"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Massimo Oddo ha rilasciato una intervista alla Gazzetta dello Sport per parlare di Milan: "Lo vedo molto bene - ha dichiarato -. Ero in tribuna per la Roma e l’ha vinta meritatamente, ma io ho visto un bel Milan per 70 minuti anche col Napoli e la sconfitta è stata una casualità. È sicuramente sulla strada giusta e credo possa ambire ai posti per la Champions, è una squadra di livello", ha detto Oddo che prosegue. "C'è un Higuain in più e l'argentino è proprio il giocatore che mancava al Milan. Che è, tra le grandi, la squadra che ha più margini di miglioramento e di crescita. Se penso a un acquisto come Caldara che è un difensore molto forte".