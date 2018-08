Oggi in TV, anticipi di A: Juve-Lazio e Napoli-Milan

Dopo 32 anni torna il derby tra Parma e SPAL, ma ad ospitarlo sarà uno scenario insolito come lo stadio Dall'Ara di Bologna. Visti i lavori al Mazza, gli estensi chiederanno infatti ospitalità alla squadra che hanno appena sconfitto, mentre i crociati testeranno le proprie armi contro...

SPAL-Parma, le probabili formazioni: Siligardi out, spazio a Biabiany

Palermo, Tedino: "Salernitana, sarà battaglia. In B faremo bene"

Venezia, sono 24 i convocati per la sfida allo Spezia

Spezia, i convocati di Marino: prima chiamata per Galabinov

Palermo, Tedino convoca 22 calciatori per l'esordio in campionato

Brescia, Suazo convoca 19 calciatori per la sfida al Perugia

Foggia, Nember su Iemmello: "Ha insistito per tornare con noi"

Cremonese, i convocati di Mandorlini per il Pescara

Foggia, Iemmello: "Piazza importante, sono tornato per fare bene"

Ascoli, Ninkovic si presenta: "E' stato Vivarini a chiamarmi per accettare"

Monopoli, dal Lecce arriva Maimone in prestito

Serie B, Brescia-Perugia 1-0 all'intervallo. Per adesso decide Bisoli

Cosenza, i convocati per la sfida con l'Ascoli

Pescara, i convocati di Pillon per la sfida con la Cremonese

Cremonese, Mandorlini: "Io valore aggiunto? No, è la proprietà"

Balata: "Finalmente si parla di calcio, parleremo del VAR in Serie B"

Perugia, Nesta: "Non dobbiamo farci condizionare da qualche errore"

Le pagelle del Perugia - Vido regala il punto nel finale, Han non incide

Venezia, Vecchi: "Spezia rinforzato, nostri attaccanti non sono al top"

