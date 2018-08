Non solo i sorteggi di Champions League. Oggi scopriremo i gironi della massima rassegna europea, mentre domani - venerdì 31 agosto - quelli di Europa League. Lazio e Milan sono le squadre italiane già qualificate, grazie al quinto e al sesto posto raggiunti nello scorso campionato....

Domani i sorteggi di Europa League: criteri, orari e come seguirlo

Milan, Calhanoglu carico per la sfida alla Roma

Moggi: “Juve, non avrei preso CR7. Nel 2003 era fatta, ma era crisi nera"

Samp, molti dubbi per Giampaolo: Caprari torna titolare in attacco

Torino, Ansaldi ko: c'è Ola Aina. Baselli accelera per recuperare

Fiorentina, Gerson è una sorpresa. Il gol per smentire Sabatini

Genoa, riecco Sandro in campo a Pegli: da domani comincia a correre

Empoli, ricostruzione del crociato perfettamente riuscita per Polvani

Samp, i tifosi mobilitati per aiutare le vittime del crollo del ponte Morandi

Parma, Grassi ok ma si ferma Gervinho: affaticamento muscolare

Oggi in TV, Atalanta a caccia dell'impresa in Danimarca

Batistuta,Fiorentina sempre in mio cuore

Micheletti: "Brozovic un mister. Napoli, più punti in Europa"

La Spal con Semplici in panchina e Petagna

Il Frosinone rinnovato in estate

Il Chievo per l'ennesima impresa

Il Bologna con Inzaghi in panchina

