Oggi in TV, gli anticipi di serie A e serie B

Presente ieri a Montecarlo, il vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti ha parlato del sorteggio di Champions League che ha inserito i nerazzurri nel raggruppamento con Barcellona, Tottenham e PSV Eindhoven. "In una competizione come la Champions ci sono tutte le grandi squadre. Il...

Champions, girone D: sostanziale equilibrio e lotta aperta per il vertice

Liverpool, Salah: "Orgoglioso di essere un modello per tanti africani"

Southampton, McQueen va in prestito al Middlesbrough

Anderlecht, rinnovo fino al 2023 per il centrocampista Trebel

West Ham, Cullen in prestito al Charlton

Villarreal, l'ex Napoli Victor Ruiz può salutare: Zenit in pressing

Leganes, Pellegrino: "Llorente? L'ho riempito di sms, non vuole venire"

Europa, mercato -1. Chadli al Monaco. PSG, Trapp in uscita

Athletic Club, il giovane Tascon in prestito all'Amorebieta

Portu vicino al Siviglia, ma il Girona lo convoca per il Villarreal

Leganes, Lunin si presenta: "Questa è la scelta migliore per me"

PSV Eindhoven, preso il messicano Gutierrez per 8 milioni

La Spal con Semplici in panchina e Petagna

Il Frosinone rinnovato in estate

Il Chievo per l'ennesima impresa

Il Bologna con Inzaghi in panchina

