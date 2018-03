Oggi in TV, la serie A ed i posticipi europei

© foto di www.imagephotoagency.it

12.00 Espanyol-Real Sociedad (Liga) - FOX SPORTS

12.30 Fiorentina-Benevento (Serie A) - SKY SUPER CALCIO, SKY CALCIO 1 e PREMIUM SPORT

14.30 Arsenal-Watford (Premier League) - SKY SPORT 3

14.30 Ajax-Heerenveen (Eredivisie) - FOX SPORTS

15.00 Diretta Goal Serie A - SKY SUPER CALCIO

15.00 Diretta Premium Serie A - PREMIUM SPORT

15.00 Juventus-Udinese (Serie A) - PREMIUM SPORT 2, SKY CALCIO 1

15.00 Cagliari-Lazio (Serie A) - PREMIUM CALCIO 1, SKY CALCIO 2

15.00 Bologna-Atalanta (Serie A) - SKY CALCIO 3

15.00 Crotone-Sampdoria (Serie A) - SKY CALCIO 4

15.00 Sassuolo-SPAL (Serie A) - SKY CALCIO 5

15.00 Salernitana-Avellino (Serie B) - SKY SPORT 1, SKY CALCIO 7

15.00 Guingamp-Nizza (Ligue 1) - PREMIUM CALCIO 2

15.30 Stoccarda-RB Lipsia (Bundesliga) - SKY SPORT PLUS

16.00 Lucerna-Basilea (Super League) - RSI LA 2

17.00 Bournemouth-Tottenham (Premier League) - SKY SPORT 3

18.00 Genoa-Milan (Serie A) - SKY SPORT 1, SKY SUPER CALCIO, SKY CALCIO 1 e PREMIUM SPORT

18.00 Empoli-Entella (Serie B) - SKY CALCIO 2

18.00 Borussia Dortmund-Eintracht Francoforte (Bundesliga) - SKY SPORT PLUS

18.00 Las Palmas-Villarreal (Liga) - SKY CALCIO 12

19.00 Lione-Caen (Ligue 1) - PREMIUM SPORT 2 (differita)

20.00 Atlanta United-DC United (MLS) - EUROSPORT 2

20.45 Inter-Napoli (Serie A) - PREMIUM SPORT, SKY SPORT 1, SKY SUPER CALCIO e SKY CALCIO 1

20.45 Athletic Bilbao-Leganes (Liga) - FOX SPORTS

21.00 Tolosa-Marsiglia (Ligue 1) - PREMIUM SPORT 2

21.00 Huracan-San Lorenzo (Superliga Argentina) - PREMIUM CALCIO 1

22.00 New York City FC-Los Angeles Galaxy (MLS) - EUROSPORT 2