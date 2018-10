Oggi puntata di Report sulla Juve: "Sicurezza stadi affidata a criminali"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

C'è grande attesa per la puntata di 'Report', trasmissione d'inchiesta di 'Rai 3', che andrà in scena questa sera. Il conduttore Sigfrido Ranucci ai microfoni di 'Radio Marte' l'ha così presentata: “Le intercettazioni che abbiamo dato come anteprima sono fondamentali per capire il contesto della situazione che ha portato un uomo ad uccidersi. Noi racconteremo questo caso che riguarda la Juve, ma è un contesto che riguarda il calcio italiano in generale con infiltrazioni mafiose all’interno della società. La puntata di questa sera dimostrerà come la gestione della sicurezza negli stadi venga affidata a criminali della ‘ndrangheta che ci guadagnano milioni di euro. Sbagliato però vedere questa inchiesta come qualcosa contro la Juve".