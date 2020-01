© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

L'Olanda piange per la morte di uno dei più grandi campioni della sua storia. È scomparso ieri, all'età di 72 anni, Pieter Robert Rensenbrink, protagonista della mitica Olanda di Cruijff, che arrivò in finale nel Mondiale del 1978. L'Uomo Serpente, come era soprannominato, era da tempo malato di atrofia muscolare progressiva; è famoso per aver realizzato la rete numero 1000 nella competizione iridata e per quel palo all'ultimo minuto, clamoroso, che negò agli Oranje la vittoria nella manifestazione disputata in Argentina, proprio contro i padroni di casa.