Olanda, Sneijder dice addio. De Vrij: "Ciao leggenda del calcio"

Nel day after della notte che ha portato all'addio definitivo di Wesley Sneijder alla Nazionale olandese, il difensore dell'Inter Stefan de Vrij ha postato un messaggio su Instagram per salutare e ringraziare personalmente il suo ormai ex compagno d'avventura: "Onorato di aver trascorso momenti indimenticabili con una persona fantastica ed una leggenda del calcio".