Olanda, Strootman: "Espulsione incomprensibile. Abbiamo giocato male"

Kevin Strootman, centrocampista olandese della Roma, ha commentato all'emittente Nos la sconfitta della sua Nazionale contro la Francia. Un 4-0 inappellabile, in una partita in cui lo stesso Strootman è stato espulso dall'arbitro Rocchi: "Una serata storta. Ci siamo preparati al massimo, ma è andata male. Abbiamo dato tutto anche se non è sembrato. In fase di possesso palla però siamo disordinati. Abbiamo giocato malissimo, anche io, e il cartellino rosso non fa che aggiungere amarezza. La mia prestazione è stata al livello di quella dell'arbitro. La mia espulsione stata una decisione incomprensibile: è giusto il primo giallo, ma il secondo è assolutamente sbagliato. Stasera ho commesso due irregolarità, la prima ammonizione è stata corretta ma la seconda no. Decisione assurda".