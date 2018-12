© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Renato Olive, membro dello staff di Donadoni, parla di Parma-Bologna, prossima sfida dei crociati e scontro salvezza di grande importanza per le rispettive squadre: "Sarà una gara che vedrò con grande piacere - raccolta l'ex centrocampista a ParmaLive.com - sia perché sono stato giocatore e tecnico di una squadra e dell'altra. Credo che il Bologna abbia capito di non essere in grado di fare la partita e farà più o meno quello che ha fatto lo scorso martedì contro il Milan, cercherà di difendersi e ripartire, visto che anche nel Parma ci sono giocatori che possono fare male in campo aperto".