Oliveira sul Cagliari: "Squadra molle. I giocatori non sono tranquilli"

Luis Oliveira, ex attaccante del Cagliari, ha parlato della corsa salvezza a La Nuova Sardegna: "Con Chievo e Verona ho visto un Cagliari molle, che non ha praticamente giocato. Atteggiamento incomprensibile contro avversari che come te lottano per la salvezza. Il Cagliari gioca male, non ha cattiveria agonistica. La sensazione è che i giocatori non siano tranquilli, hanno paura di sbagliare. Tutti devono comprendere che la Serie A è troppo importante per la Sardegna, va difesa con tutte le forze. La partita contro la Samp è fondamentale, basta non perdere per essere più vicini al traguardo".